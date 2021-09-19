Вашингтон, 19 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Медики в США, Швейцарии, Японии и Великобритании зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) среди детей. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает BBC News.

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Сообщается, что всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

В одной из больниц Нью-Йорка уточнили, что первые случаи заражения младенцев и подростков RSV были зафиксированы ещё в апреле 2021 года. Сейчас же отделения интенсивной терапии больницы переполнены.

Ученые считают, что резкое распространение RSV связано с карантинными мерами, которые были предприняты для сдерживания коронавируса SARS-CoV-2. Из-за карантина у детей не сформировался необходимый иммунитет и всплеск заболеваемости RSV произошел как раз после того, как карантинные меры стали отменять.