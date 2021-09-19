Благовещенск, 19 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 29,95% жителей Амурской области проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ и Заксобрания региона к 12:00 по местному времени (06:00 мск) 19 сентября. Только в двух районах региона явка преодолела отметку в 50%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Центризбиркома России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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На избирательные участки пришли более половины избирателей Шимановского района (явка составила 62,39%) и Тындинского округа (55,84%). 40-процентный порог преодолело количество проголосовавших в ЗАТО Циолковский, Ромненском округе, Серышевском, Октябрьском и Зейском районах. Самая низкая явка в Тынде (18,03%), Свободном (23,24%), Благовещенске (24,84%), Благовещенском (22,81%) и Сковородинском (24,15%) районах.

Явка в Амурской области ниже, если сравнивать её с посещением избирателей во время голосования за поправки в Конституцию РФ. Тогда к 12:00 третьего дня голосования участки посетили 49,69% избирателей. Явка к полудню на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2016 года составляла 19,48%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17−19 сентября помимо выборов депутатов Госдумы также проходит голосование за новый состав регионального Заксобрания.