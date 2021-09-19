Вашингтон, 19 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Переговоры с американской компанией Pfizer о закупке крупной партии вакцины от COVID-19 для передачи нуждающимся странам ведёт администрация Белого дома в США. Об этом 19 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Утверждается, что сделка по приобретению 500 млн доз вакцины от коронавируса между администрацией президента США Джозефа Байдена и гигантом фарминдустрии, производящим препарат от COVID-19 в сотрудничестве с германским партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни. Вся партия вакцин будет распределена с использованием международного механизма COVAX между нуждающимися странами.

Предполагается, что о сделке будет объявлено накануне саммита по COVID-19, намеченного на 22 сентября, который состоится по инициативе президента Байдена в онлайн-формате на полях Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден намерен организовать на полях ГА ООН саммит, посвящённый вопросам борьбы с пандемией коронавируса.