Владивосток, , 07:47 — REGNUM В Приморском крае на 12:00 местного времени 19 сентября (05:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 28,28% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На 10:00 явка избирателей на выборах в Приморье была 23,93%.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в регионе на 12:00 18 сентября была 15,02%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 51,71%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока голосовали активнее по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года, чем на выборах депутатов Государственной думы 17−19 сентября 2021 года.