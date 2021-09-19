В Алтайском крае проголосовали уже более 20% избирателей
Барнаул, 19 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае 18 сентября по состоянию на 20:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания приняли участие 383 520 избирателей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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Таким образом, явка составила 21,53%.
Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования, 17 сентября, на избирательные участки пришли 207 226 жителей Алтайского края, явка составила 11,64%.
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