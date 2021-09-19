Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В регионах Урала выпал первый с весны снег. Об этом сообщают местные жители.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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В частности, «белых мух» заметили жители Челябинской и Свердловской областей. Также они наблюдаются и в некоторых других территориях.

Отметим, 19 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области столбик термометра не поднимется выше +5 градусов. При этом отопление есть ещё не во всех жилых домах.