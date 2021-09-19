Москва, 24 апреля, 2012, 17:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Федеральном перинатальном центре ФГБУ (Федерального государственного бюджетного учреждения) "Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова" к осени 2012 года планируют сделать доступной пока еще уникальную операцию на сосудах плаценты, чтобы внутриутробно разделять кровообращение у двоен когда один плод фактически угнетает другого, и тот страдает от плохого кровообращения и, соответственно, отстает в развитии. Как сообщила сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге доктор медицинских наук, заместитель директора перинатального центра по научной работе, заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья женщины Ирина Зазерская , эта патология является не частой, ею страдают около 10% двоен.

Тем не менее, отметила Зазерская, операция является сложнейшей и высокотехнологичной, в Европе ее делают лишь в двух медицинских центрах. Петербургским ученым медикам освоить метод помогают специалисты Каролинского университета Швеции - одного из крупнейших медицинских научно-исследовательских учебных и лечебных институтов Европы. "Эти операции мы сможем поставить на поток и помогать пациентам из всех регионов России", - сказала Зазерская.

Ирина Зазерская сообщила также, что в 2011 году в Перинатальном центре было осуществлено 6 операций по внутриутробному переливанию крови при тяжелых гемолитических болезнях плода, связанных с резус-конфликтами.