Москва, 19 сентября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Спада заболеваемости COVID-19 специалисты ожидают в январе 2022 года. Об этом рассказал журналистам ТАСС 18 сентября основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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Как пояснил эксперт, начало волны заболеваемости предсказать практически невозможно, но можно предсказать её окончание, зная продолжительность волны по коронавирусу. По словам учёного, волна заболеваемости COVID-19 в среднем длится четыре-шесть недель. Если её начало придётся на октябрь-ноябрь, следовательно, спад заболеваемости произойдёт в январе 2022 года.

Уменьшению числа новых случаев заражения коронавирусов будут способствовать январские морозы и наступление новогодних праздников, а с ними уменьшение количества социальных контактов. Как уточнил специалист, в начале января может наблюдаться динамика «догоняющих госпитализаций», которая в любом случае снизится к концу месяца.

Исаев пояснил, что в настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости. В регионах третья волна плавно переходит в четвёртую, в Москве ситуация более спокойная. Также Исаев упомянул новый штамм коронавируса «мю», который оказывает сильное влияние на подъём заболеваемости. Учёные предполагают, что особенностью штамма может являться его умение «уклоняться» от антител, которые выработались в первую волну, либо в результате вакцинации от COVID-19. Если предположение подтвердиться, то этот фактор может усилить четвёртую волну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России было выявлено более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.