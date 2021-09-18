Архангельск, 18 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Явка на выборах в Архангельской области за два дня составила 24,6%, в числе проголосовавших — почти 216 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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«Лидером по активности является Новая Земля — 91,14%. Далее следует город Мирный, где проголосовало 52,77% от списочного состава избирателей. Замыкает тройку Вилегодский муниципальный округ с 29,82% проголосовавших», — отметили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России явка на выборах во второй день голосования превысила 31%.