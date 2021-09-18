Симферополь, , 22:02 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев прокомментировал 18 сентября журналистам появление его персональных данных в ряде telegram-каналов, созданных на Украине.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Что касается персональных данных, я думаю, что службы соседнего государства обладают всеми моими данными. С учетом того, что заканчивал Киевский госуниверситет в свое время давным-давно. А то, что я есть в разных каналах, я думаю, мои однокурсники видят и радуются за меня», — цитирует Малышева «Крыминформ».

Также Малышев подчеркнул, что запугивания работников избиркомов, участковых комиссий «никоим образом не влияют на ту работу, которая проводится».

Ранее Telegram заблокировал ряд каналов, созданных на Украине, где 17 сентября были опубликованы персональные данные ряда крымских чиновников.

17, 18 и 19 сентября в Крыму, как и по всей России, проходят выборы депутатов Государственной думы РФ нового созыва. На 15:00 18 сентября в регионе проголосовали более 28% жителей.