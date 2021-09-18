Москва, 18 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. В октябре 2021 года российские пенсионеры могут ожидать дополнительные выплаты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В частности, выплаты к пенсиям или ее индексацию могут ожидать военные пенсионеры, граждане которым исполнилось 80 лет, а также жители Крайнего севера и некоторых других регионов страны.

Кроме того, в День пожилого человека, 1 октября, в регионах планируется дополнительные выплаты. В Ненецком автономном округе, к примеру, те, кто имеют трудовой стаж в регионе не менее 15 лет получат 10 тыс. рублей.

В Рязанской области пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста, получат 500 рублей. В Челябинской области все пенсионеры к 1 октября получат по 700 рублей.