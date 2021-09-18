Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 505 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 140 обнаружили в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии на территории области зафиксировали 132 734 заразившихся.

Выздоровели уже 122 476 пациента. А скончались от COVID-19 ещё 36 граждан. За весь период пандемии умерших в регионе насчитывается уже 5838.