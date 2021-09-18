Луганск, 18 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Более 350 военнослужащих ВСУ составили небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 18 сентября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«С момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 352 человека, — говорится в сообщении. — Из которых 108 — безвозвратные».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что село Новоласпа на юге ДНР обстреляли представители ВСУ.