Вашингтон, 18 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Успешные испытания баллистической ракеты Trident II, принадлежавшей военно-морским силам (ВМС) США, прошли в Атлантическом океане. Об этом говорится в Twitter-аккаунте американских ВМС.

U.S. Navy Пуск ракеты Trident II

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном, — говорится в сообщении. — Эти испытания подчеркивают нашу готовность и способность к стратегическому сдерживанию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе конференции в Литве заявил, что Россия может представлять для США большую угрозу, нежели Китай.

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