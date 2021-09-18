Оренбург, 18 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области к 20:00 по местному времени 18 сентября на выборы пришли 415 145 граждан. Это 27,26% от общего числа избирателей, сообщает облизбирком.

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По данным на 15:00 в регионе было 22.31% проголосовавших. На тот момент на выборы пришли 339 573 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября оренбуржцы выбирают депутатов Госдумы, а также областного Заксобрания.