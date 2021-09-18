Тюмень, 18 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Тюменской области подведены итоги второго дня голосования на выборах. Явка избирателей на участки составила 18 сентября 2021 года 38.85% от общего количества избирателей, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В Тюмени по итогам второго дня голосования в выборах приняли участия 28,91%. Выборный процесс, по словам Игоря Халина, прошёл в штатном режиме. Было лишь одно обращение в избирком в ленинском административном округе областной столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.