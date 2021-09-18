Москва, 18 сентября 2021, 19:24 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах не может быть отменен. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Публикация дипломата стала ответом на инфографику, которую опубликовало Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, в которой проводился сравнительный анализ американского и российского законодательств об иностранных агентах.
Дипломат заметила, что в России законодательство об иностранных агентах значительно мягче, чем в Соединенных штатах.