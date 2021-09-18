Москва, , 19:24 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах не может быть отменен. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Публикация дипломата стала ответом на инфографику, которую опубликовало Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, в которой проводился сравнительный анализ американского и российского законодательств об иностранных агентах.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», — подчеркнула Захарова.

Дипломат заметила, что в России законодательство об иностранных агентах значительно мягче, чем в Соединенных штатах.