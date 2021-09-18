Париж, 18 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Власти США продолжают следовать принципу «Америка превыше всего», о чем свидетельствует сделка Вашингтона и Канберры по подводным лодкам. Об этом 18 сентября сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон во время выступления в эфире телеканала Public Senat.

Флаг Франции

«Вашингтон защищает свои интересы, — сказал Клеман Бон. — Эта сделка говорит о том, что оставлен в силе принцип «Америка превыше всего».

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отзыве из США и Австралии своих послов для последующих консультаций приняли ранее власти Франции. Поводом для этого послужил отказ Канберры от контракта с Парижем на поставку атомных подводных лодок. Для этого контракта власти Австралии выбрали контракт с США.

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