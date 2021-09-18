Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. За пятницу, 17 сентября, в Петербурге выявили 1791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и госпитализировали с COVID-19 в больницы 344 человека. Об этом сообщили 18 сентября в городском оперштабе. Суточное число госпитализированных превышает отметку в 300 уже четвертый день подряд. Сутками ранее в городе было выявлено на 53 новых случая меньше, а госпитализировано — на 11 человек меньше соответственно.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 18 сентября 2021 года составляет 1,39 при нормативе не более 1 единицы, установленном Роспотребнадзором.

В настоящее время в федеральных и городских больницах Петербурга находятся 4183 пациентов с COVID-19 и пневмониями, это на 73 человека больше, чем в предыдущие сутки. В реанимации находятся 419 больных (+9 за сутки), на аппаратах ИВЛ — 153 пациента (-5). Выписаны за сутки из больниц 222 человека, на 41 пациента меньше, чем сутками ранее.

Пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают в 11 городских и трех федеральных стационарах, в них развернуто 5313 коек, из них свободно 23,51% коек (относительно норматива Минздрава). Лечатся от COVID-19 амбулаторно в Петербурге 20 495 человек, это на 591 человека больше, чем было в предыдущие сутки.

За 17 сентября сутки от COVID-19 в Петербурге скончались 36 человек, это на три летальных случая меньше, чем в предыдущий день. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за время пандемии в Северной столице достигло 600 564 человек, выздоровели 569 469 человек, умерли 21 245 человек.