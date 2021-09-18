Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Более 6 тыс. жителей Ростовской области за последние сутки завершили вакцинацию от коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 сентября.

Permkrai.ru Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 525,64 тыс. человек, (+ 5 039 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 410,39 тыс. человек (+ 6 251 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 жителей Ростовской области — 80% взрослого населения.