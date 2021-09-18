Рига, 18 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В столице Латвии, городе Рига, тысячи людей вышли на акцию протеста против ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство LETA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Манифестация началась с шествия по Старой Риге, после чего ее участники направились к Президентскому замку, где состоялся пикет.

Мероприятие было организовано лидером недавно созданной партии «Латвия на первом месте» Айнарсом Шлесерсом.

Среди требований пикетчиков звучали: отказ от принудительной вакцинации, возобновление нормальной учебы в школах, а также призыв к президенту страны выразить вотум недоверия правительству.

«Вы обязаны выполнить наши требования и в течение двух недель отменить все законы и правила кабинета министров, которые дискриминируют, ограничивают и разделяют людей!», — гласит заявление манифестантов.

Напомним, ранее правительство Латвии планировало сделать обязательной вакцинацию для врачей, работников социальной сферы, а также сотрудников сферы образования. В начале сентября 2021 года было принято решение отложить указанный закон.