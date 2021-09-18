Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге незаконно распространяли агитацию рядом с избирательными участками, сообщили в свердловском «Центре общественного наблюдения».

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Нарушения проходили в радиусе 200 метров от избирательных участков № 1671 и № 1672. Агитпродукция «дезинформировала избирателей и призывала проголосовать сразу за две партии одновременно». Никаких выходных данных там размещено не было.

Информация передана полицейским. Они выехали на избирательные участки, чтобы проверить данные факты, установить изготовителей и распространителей агитпродукции и привлечь к ответственности виновных.