В Екатеринбурге пресекли агитацию рядом с избирательными участками
Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге незаконно распространяли агитацию рядом с избирательными участками, сообщили в свердловском «Центре общественного наблюдения».
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Нарушения проходили в радиусе 200 метров от избирательных участков № 1671 и № 1672. Агитпродукция «дезинформировала избирателей и призывала проголосовать сразу за две партии одновременно». Никаких выходных данных там размещено не было.
Информация передана полицейским. Они выехали на избирательные участки, чтобы проверить данные факты, установить изготовителей и распространителей агитпродукции и привлечь к ответственности виновных.