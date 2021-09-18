Париж, 18 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В столице Франции, городе Париж на площади Трокадеро проходит акция протеста против санитарных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

(сс) Thomas Bresson Протесты во Франции

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В манифестации участвуют несколько тысяч человек, многие из них требует отменить ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Акция была организована после призыва главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, вероятного кандидата на пост президента Франции.

«Где бы вы ни жили, выходите на манифестации сегодня. Не думаю, что у нас есть право передавать страну в таком состоянии будущим поколениям. Мы обязаны сражаться за свои права», — заявил политик.

Отметим, что в эти же часы в Париже проходит еще одна акция — в 17-м округе французской столицы на манифестацию вышли «желтые жилеты».