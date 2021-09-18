Лондон, , 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

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Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и условились продолжать сотрудничать в данном направлении.

«Была очень рада разговору с госсекретарём Блинкеном», — отметила глава британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломаты приветствовали соглашение между США, Великобританией и Австралией в сфере безопасности (AUKUS).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Франция отозвала для консультацией своих послов из США и Австралии для консультаций в связи с созданием вышеуказанного альянса.