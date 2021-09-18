Москва, 18 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы электронно. Он приехал в столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами и отдал свой голос прямо со смартфона. (https://opmoscow.ru/agenda/news/view/sobyanin-posetil-obshchestvennyy-shtab-po-nablyudeniyu-za-vyborami-v-moskve)

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, раньше электронное голосование использовали только в тестовом режиме на региональных выборах, а сейчас оно уже эффективно справляется со всеми задачами на федеральных выборах в Госдуму.

«Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным», — отметил мэр, добавив, новый способ голосования существенно упрощает его процедуру, и избиратели голосуют активнее.

Напомним, заявки для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму подали более двух млн москвичей.

«Мы уже видим в этом году, когда впервые электронное голосование применяется в таком массовом масштабе, что явка на выборах в Государственную Думу будет выше, чем она была в 2016 году. В первую очередь благодаря электронному голосованию», — подчеркнул мэр Москвы.