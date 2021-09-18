Оренбург, 18 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области на выборы пришли уже 339 573 человека или 22.31% от списочного состава избирателей. Эти данные на 15:00 18 сентября приводит облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В Оренбургском и Бугурусланском одномандатных округах явка одинакова — 23.63%. А в Орском она ниже — 20.46%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября оренбуржцы выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания.