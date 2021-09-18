Красноярск, 18 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае явка на выборах в Государственную думу РФ достигла 18,64%. По данным краевого избиркома, на избирательные участки к 15 часам 18 сентября явились более 383,8 тыс. избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Krkstate.ru Выборы в Красноярском крае

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Наиболее высокая явка (23,52%) зафиксирована в ОИК №57, в которую входят, в частности, Байкитский и Северо-Енисейский районы, где проголосовали 44,8 и 40,3% избирателей.

Напомним, жители региона кроме депутатов Госдумы выбирают представителей в региональное заксобрание. В его состав входят 52 депутата, 26 из которых избираются по партийным спискам, 22 — по одномандатным округам.

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