Москва, 18 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции перед прибытием пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначена на 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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В ходе предстоящего манёвра будут запущены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. В результате этой операции высота орбиты станции уменьшится на 1,2 км.

Эти действия проводятся в рамках подготовки станции к прибытию корабля «Союз МС-19» и отчаливанию «Союза МС-18». Полёт корабля «Союз МС-19» к МКС будет проходить по сверхкороткой двухвитковой схеме — от старта корабля до стыковки пройдёт всего три часа.

В Роскосмосе отметили, что для реализации сверхбыстрой схемы полёта баллистикам требуется большая точность обеспечения положения МКС относительно корабля в конце участка его выведения на орбиту. Поэтому коррекция орбиты станции перед такими полётами проводится в несколько этапов.

Старт «Союза МС-19» назначен на 5 октября 2021 года. Корабль под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на орбитальную станцию режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд для съёмок фильма «Вызов». Съёмочная группа вернётся на Землю на корабле «Союз МС-18» в середине октября.