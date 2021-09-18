Кызыл, 18 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Туве к 15 часам 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы РФ и главы республики составила 50,18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Выборы в Туве

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При этом в Сут-Хольском и Овюрском районе, к примеру, проголосовали три четверти избирателей — 77,25 и 76,75% соответственно. Наиболее низкая явка зафиксирована в городах Кызыл и Ак-Довурак, а также в Кызылском районе — 40−42%.

Всего в республике на избирательные участки явились более 98 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, избиратели в Туве выбирают депутатов Госдумы, главу региона, депутатов в райсоветы шести районов и так далее.

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