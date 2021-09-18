Джакарта, 18 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Южнокорейские компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution начали строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Индонезии. Об этом сообщает газета Nikkei.

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Генеральный директор LG Energy Ким Чен Хен рассказал, что новое предприятие будет выпускать литий-ионные аккумуляторные батареи следующего поколения. Использование новой технологии позволит сократить применение кобальта, что должно привести к снижению цены аккумуляторов.

Общие затраты на создание нового предприятия в двух часах езды от Джакарты составят около $1,1 млрд. Планируется, что завод будет введён в эксплуатацию в 2024 году.

При полной загруженности завод сможет выпускать 10 ГВт⋅ч литий-ионных аккумуляторных элементов ежегодно. Этой мощности хватает для оснащения аккумуляторами более 150 тысяч электромобилей.