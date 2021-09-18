Москва, 18 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 20 329 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 20 329 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них только 8,1% не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 799 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 16 247 пациентов.

Рост заражения коронавирусом фиксируется в Москве — 2746 случаев за сутки. В Санкт-Петербурге — 1791, в Московской области — 915, в Свердловской области — 505.