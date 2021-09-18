Железноводск, Ставропольский край, 18 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В городе-курорте Железноводске принял участие в выборах Дед Мороз. Сказочный персонаж пришел на избирательный участок по месту прописки, сообщили 18 сентября в администрации города.

Администрация города Железноводска Дед Мороз

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«Наш южный Дед Мороз, который играет на саксофоне и выходит из своей резиденции в пещере Вечной мерзлоты для осмотра своих угодий, контроля за благоустройством курорта, а зимой — для поздравлений, на этот раз вышел к нам, чтобы принять участие в выборах и показать своей внучке Снегурочке, как должен поступать настоящий гражданин», — рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Он отметил, что председатель участковой избирательной комиссии, проверив паспорт гражданина в костюме Деда Мороза, допустил его к голосованию.

Напомним, в первый день голосования на Ставрополье приняли участие в выборах более 19% избирателей.