Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 61 года до 95 лет и 12 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 6 480 человек.