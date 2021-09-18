Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 465 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 сентября. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (192), Азове, Новочеркасске, Таганроге, а также Красносулинском и Неклиновском районах (по девять). 18,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 15,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 132 898. Выздоровели 115 259 человек.