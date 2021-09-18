Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском «Центре общественного наблюдения».

Выборы-2021 Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В Центре отреагировали на информацию, согласно которой рядом с избирательными участками № 1352 и № 1353 «неустановленные лица пытаются осуществлять подкуп избирателей».

Мобильная группа наблюдателей и представители территориальной избирательной комиссии выехали на место. Обнаружено, что жалоб о подкупах в участковые комиссии не поступало, однако такие сообщения поступили полицейским.

Полицейские изымают видео с камер наблюдения, опрашивают граждан и обход территории. «Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в «Центре общественного наблюдения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели прокомментировали информацию о сломанных КОИБах.

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