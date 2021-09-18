Новосибирск, 18 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Аграрии Новосибирской области, несмотря на непростые погодные условия, убрали зерновые и зернобобовые культуры с 57% посевных площадей — 857 тыс. гектаров, намолотив более 2 млн тонн зерна. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

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«Средняя урожайность зерновых составляет 24,3 центнера с гектара, это выше, чем годом ранее, в 2020 году было 18,4 ц/га. Высокая урожайность зерновых культур у земледельцев Колыванского района 37,8 ц/га, Коченевского района 32,8 ц/га и Маслянинского района 32,6 ц/га», — уточнили в минсельхозе.

В числе лидеров по валовому сбору зерна — аграрии Краснозерского района (217 тыс. тонн), Ордынского района (147 тыс. тонн), Черепановского района (142 тыс. тонн).

Завершили уборочную компанию 11 хозяйств.