Новосибирск, 18 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области на утро сегодня, 18 сентября, за минувшие сутки было выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет, 87 лет. Всего в регионе умерли 2847 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 61 534 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4894 детей; 49 413 пациентов полностью выздоровели (+102 за сутки).