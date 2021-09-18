Самара, , 09:37 — REGNUM Серьезных нарушений в поле моего зрения не попадало. Об этом сообщил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов после посещения избирательных участков в Самарской области.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По сообщению пресс-служба областного правительства, Точенов прибыл в Самару и с независимыми наблюдателями посещает избирательные участки региона.

«Организационно-технические вопросы есть. Не на всех участках, что я посетил, но есть. Где-то освещение или участок сам оборудован в ненадлежащем месте. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, — в поле моего зрения не попадало. Я плотно работаю с общественным штабом, мобильными группами. Вопросы подготовки касаются муниципальных властей, которые выделяют эти площади, и избирательных комиссий», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за ходом выборов в Самарской области следят свыше пяти тысяч общественных независимых наблюдателей. В регионе организованы три общедоступных центра видеонаблюдения.