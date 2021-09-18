Канберра, 18 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Власти Австралии крайне сожалеют о решении властей Франции отозвать посла для консультаций. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил представитель министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Великобритания, Австралия и США сформировали новое военное партнерство AUKUS. В рамках этого партнерства предполагается, что Австралии будут поставлены атомные подводные лодки британского и американского производства для сдерживания Китая.

При этом до того, как был создан AUKUS, Австралия заключила соглашение с французской Naval Group на строительство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Контракт оценивался почти в $90 млрд. Из этого соглашения Австралия вышла.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину». По его словам, он «в гневе в связи с разрывом этого контракта». Париж принял решение отозвать послов из Австралии и США для консультаций.

В МИД Австралии очень сожалеют по этому поводу.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — заявил Пейн.