Чита, 18 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Забайкальского края опровергла информацию, опубликованную в одном из телеграм-каналов об отключении электроэнергии на 50 УИК. В официальном сообщении также говорится:

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«Читаэнерго не подтверждает отключение электроэнергии в помещениях УИК. Ростелеком не зафиксировал отключения камер видеонаблюдения на УИК в Забайкальском крае. По информации центра видеонаблюдения в ночь с 17 на 18 сентября на ряде УИК края были выключены приборы освещения непосредственно в помещениях УИК. На УИК № 1906, 1909 и 1913 в г. Краснокаменск также было выключено освещение в помещениях избирательных участков. Электроснабжение зданий не прерывалось.

При этом видеонаблюдение на этих УИК, как и других УИК с выключенным освещением, велось в режиме ночной съемки. Просмотр в режиме ночной съемки позволяет утверждать, что сейфы с избирательной документацией находятся в зоне видимости камер наблюдения, на УИК № 1909 и 1913 доступ в помещение посторонних лиц зафиксирован не был.

На УИК № 1906 качество изображения несколько хуже, в настоящее время проводится повторный просмотр состояния УИК в ночное время. Избирательной комиссией края в срок до 16−00 18 сентября запрошены пояснения от УИК № 1906 и Краснокаменской районной ТИК о соблюдении мер сохранности избирательной документации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где помимо депутатов Госдумы жителям Забайкалья необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений, по итогам 17 сентября на выборах депутатов Госдумы явка составила 13,10%.

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