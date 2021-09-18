Тюмень, , 08:49 — REGNUM В Тюменской области на 2070 избирательных участках работают представители от политических партий и три тысячи наблюдателей от общественной палаты региона. Об этом сообщил председатель областного общественного штаба по наблюдению за выборами Геннадий Чеботарёв.

Выборы OpenClipart-Vectors

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Также во всех муниципалитетах области организовано надомное голосование. Чтобы проголосовать дома тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участки, нужно обратиться в избирательную комиссию с заявкой в дни голосования до 14:00 по местному времени (12:00 мск) 19 сентября. Сотрудники избиркома приедут к обратившимся в назначенное время. Голосующие на дому получат индивидуальный комплект для избирателя — маску, ручку, перчатки и смогут выразить свою гражданскую позицию.

Отмечается, что мобильные группы наблюдателей участвуют и при надомном голосовании.

Напомним, жители Тюменской области с 17 по 19 сентября 2021 года выбирают депутатов Госдумы и Тюменской областной думы.