Ньюкасл, Великобритания, 18 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лидс» и команда «Ньюкасл» не смогли выявить победителя в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасле и закончилась вничью со счетом 1:1.

Все главные события в матче случились уже в первом тайме: на гол бразильского форварда «Лидса» Рафаэла (13 минута), «Ньюкасл» ответил забитым мячом французского Аллана Сент-Максимена (44-я).

Отметим, в следующем туре «Ньюкасл» 25 сентября встретится на выезде с «Уотфордом», а «Лидс» в этот же день проведет матч с лондонской командой «Вест Хэм».