Веллингтон, 18 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Валерия Кузнецова Маунгануй. Новая Зеландия

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Отмечается, что все новые случаи приходятся на город Окленд. Всего в этом городе выявлено 1010 зараженных штаммом «Дельта», еще 17 выявили в городе Веллингтоне. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения этой разновидностью коронавируса в Новой Зеландии достигло 1027. С начала пандемии на новозеландской территории выявили 3682 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии получают лечение десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них трое находятся в критическом состоянии.