Вашингтон, 18 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon, являющийся первым полноценным туристическим космолайнером, вечером 18 сентября (в ночь на 19 сентября по московскому времени) приводнится у побережья штата Флорида (США) с пассажирами на борту. Об этом пресс-служба SpaceX 17 сентября сообщает на сайте миссии Inspiration4.

NASA Космический корабль Crew Dragon

пресс-служба SpaceX «Сегодня вечером Inspiration4, первая в мире полностью гражданская космическая миссия человека на орбиту, сообщила, что экипаж (корабля Crew Dragon) вернётся (на Землю) завтра, 18 сентября, приводнившись в Атлантическом океане вблизи побережья Флориды в 19:06 по восточному поясному времени».

Отмечается, что на подготовительном к возвращению этапе Crew Dragon два раза включал двигатели для снижения орбиты корабля примерно до 365 километров.

Напомним, что ранее орбита Crew Dragon достигла около 590 километров, что значительно превышает высоту орбиты МКС (около 420 километров).

Как сообщало ИА REGNUM, гражданский экипаж космического корабля Crew Dragon, выведенного на орбиту американской компанией SpaceX в рамках первой полностью коммерческой миссии, после первых суток пребывания в космосе чувствует себя хорошо.