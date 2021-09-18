Лондон, 18 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Случай коровьего бешенства (BSE) был зарегистрирован на одной из животноводческих ферм в графстве Сомерсет в юго-западной части Великобритании. Об этом 18 сентября сообщает Daily Mail.

Корова

Уточняется, что заражённое животное уже скончалось и вывезено за территорию фермы. Несмотря на то, что агентство по охране здоровья животных и растений заявило об отсутствии какой-либо опасности для пищевых продуктов, был предпринят ряд мер профилактики заболевания. В радиусе нескольких километров от фермы остановлено перемещение крупного рогатого скота, на ферме произведена дополнительная обработка помещений.

В последний раз случай коровьего бешенства был зарегистрирован в Великобритании в 2018 году. А начиная с 2014 года в стране зафиксировано четыре случая коровьего бешенства. Заражения людей смертельным вирусом удалось избежать, так как мясо этих коров изначально не предполагалось употреблять в пищу.

Напомним, вирус коровьего бешенства смертельно опасен для человека, лечения от него или вакцины не существует.