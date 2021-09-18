Абакан, 18 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Хакасии по итогам первого дня голосования явка составила 8,74%. По данным республиканского избиркома, на избирательные участки пришли 34,4 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

R-19.ru Выборы. Хакасия

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Всего утром 17 сентября в республике открылись 380 участковых избирательных комиссий. Общее число избирателей в регионе составляет 393,7 тыс. человек.

Напомним, в республике в течением трёх дней, 17−19 сентября, проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, депутатов горсовета Абазы VI созыва, главы Усть-Абаканского района, повторные выборы депутата в Аскизском районе и так далее.