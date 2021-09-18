Куала-Лумпур, 18 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 17 577 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Walkerssk Башни Petronas. Куала-Лумпур

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 067 327. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 388 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 22 743 человека.

Отмечается, что к настоящему времени уже выздоровели более 1,82 млн пациентов. В настоящее время в Малайзии числится 221 339 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1204 заболевших находятся в палатах реанимации, из них 708 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.