Вашингтон, 18 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Россия может представлять для США большую угрозу, нежели Китай, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе конференции в Литве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов, с которым мы сталкиваемся в военной сфере», — заявил он.

По словам Кола, Россия якобы становится все более упорным противником, желающим усилить свое влияние в мире и разобщить страны Запада. В качестве примера таких действий он назвал российскую деятельность в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в информационном пространстве. Также замглавы Пентагона обвинил Россию в использовании военной силы для достижения своих целей.

Кол пообещал, что США вместе с союзниками по НАТО продолжат политику давления в отношении России. Он добавил, что сил Соединенных Штатов в Европе пока достаточно, чтобы обеспечить «надежное сдерживание» Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен призвал Соединенные Штаты готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо быстро модернизировать свой военный потенциал.