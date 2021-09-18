Приштина, , 07:06 — REGNUM Вторая встреча представителя ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослава Лайчака с премьер-министром Косово Альбином Курти и заместителем премьер-министра и главой переговорной делегации Косово Бесником Бислими не принесла европейскому переговорщику надежд на скорое окончание диалога.

Форма Армии освобождения Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе пресс-конференции 17 сентября Лайчак заявил, что в ходе встречи не поднимался вопрос об архивах Армии освобождения Косово (УЧК) — представители республики подтвердили, что у УЧК нет никаких секретных архивов.

Ранее заявления Бислими о намерении открыть архивы УЧК вызвали ажиотаж в СМИ и шквал критики политики правительства Альбина Курти в самом Косово. 20 и 21 сентября Лайчак проведет в Белграде.

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