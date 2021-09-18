Москва, 18 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Дожди и холод продержатся до конца предстоящей рабочей недели в центре Европейской части России. Об этом 17 сентября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дождь

Специалист уточнил, что предстоящие выходные дни 18 и 19 сентября обещают быть солнечными, но прохладными. Дождя не ожидается, но температура воздуха будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса. В воскресенье вечером ожидается небольшая облачность, а уже начиная с 20 сентября погода испортится.

Максимальная температура воздуха днём до конца предстоящей рабочей недели не будет подниматься выше +5…+10 градусов. Местами ожидаются сильные ливни. Температуры будут соответствовать климатической норме для октября.

Виновником такого похолодания в центре европейской части России стали воздушные массы из Арктики. Вильфанд добавил, что до конца рабочей недели надежды на потепление нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новой волне похолодания в Москве.